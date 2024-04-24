Дипломаты навестили россиянина на задержанном Ираном судне MSC Aries

Дипломаты российского посольства в Иране посетили корабль MSC Aries, задержанный Ираном, и навестили моряка Тимофея Колчанова, находящегося на судне. Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства РФ.

«Российский моряк здоров, условия его пребывания удовлетворительные, он обеспечен всем необходимым, в том числе имеет возможность регулярно общаться с родными по телефону», — говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве уточнили, что, согласно заявлениям иранских властей, Колчанов сможет покинуть Aries по разрешению капитана при смене экипажа, которая должна состояться в ближайшее время. Вопрос об освобождении россиянина находится на особом контроле дипмиссии.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Исламской республики Эбрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Одним из членов экипажа Aries оказался гражданин РФ Колчанов.

Ранее Иран сообщил об отсутствии претензий к российскому моряку на задержанном судне.