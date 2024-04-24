Жителей Тюменской области предупредили о второй волне паводка

Волна паводка прошла Курган и приближается к границе с Тюменской областью. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В Курганской области волна паводка прошла город Курган и приближается к границе с Тюменской областью», — отметил руководитель министерства.

Он уточнил, что в зону затопления попали 34 населенных пункта и 110 СНТ. Вода зашла в более 2 тыс. жилых и почти 3,5 тыс. дачных домов. Кроме того, подтоплены свыше 6 тысяч дворов и огородов, 6 низководных мостов и 18 участков автомобильных дорог.

Куренков уточнил, что в пунктах временного размещения находятся 676 местных жителей, в том числе 120 детей.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.