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Жителей Тюменской области предупредили о второй волне паводка

Куренков: волна паводка прошла Курган и приближается к Тюменской области

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Волна паводка прошла Курган и приближается к границе с Тюменской областью. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В Курганской области волна паводка прошла город Курган и приближается к границе с Тюменской областью», — отметил руководитель министерства.

Он уточнил, что в зону затопления попали 34 населенных пункта и 110 СНТ. Вода зашла в более 2 тыс. жилых и почти 3,5 тыс. дачных домов. Кроме того, подтоплены свыше 6 тысяч дворов и огородов, 6 низководных мостов и 18 участков автомобильных дорог.

Куренков уточнил, что в пунктах временного размещения находятся 676 местных жителей, в том числе 120 детей.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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