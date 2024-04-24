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Глава Карелии предложил выплачивать студенткам деньги за ранние роды

Парфенчиков предложил платить студенткам Карелии 100 тысяч рублей за ранние роды

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Photoagency Interpress/Global Look Press

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил выплачивать 100 тысяч рублей студенткам республики за рождение первого ребенка. Об этом пишет «КарелИнформ».

Накануне Парфенчиков выступил на заседании Заксобрания региона с ежегодным отчетом о работе правительства республики за прошлый год. В ходе своего выступления он заявил, что необходимо решать демографическую проблему в Республике Карелия. Глава региона предложил разработать законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей женщинам-студенткам высших и средних учебных заведений, родившим ребенка в возрасте до 25 лет.

«Здесь очень важно стимулировать более раннее рождение первого ребенка… Тогда есть больше надежд на многодетные семьи, а это, о чем говорил и президент в своем послании, одна из основных целей нашего развития», — подчеркнул Парфенчиков.

В марте на встрече с руководителями думских фракций президент РФ Владимир Путин заявил, что народосбережение, помощь семьям и укрепление экономики являются основными параметрами программы развития России. Объясняя понятие «народосбережение», лидер страны пояснил, что речь идет о помощи семьям, стимулировании процессов демографии, поддержке молодых людей, молодых семей, семей с детьми, многодетных семей, а также о воспитании молодого поколения.

Ранее демограф предложил создать новых блогеров для повышения рождаемости в России.

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