Глава Карелии предложил выплачивать студенткам деньги за ранние роды

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил выплачивать 100 тысяч рублей студенткам республики за рождение первого ребенка. Об этом пишет «КарелИнформ».

Накануне Парфенчиков выступил на заседании Заксобрания региона с ежегодным отчетом о работе правительства республики за прошлый год. В ходе своего выступления он заявил, что необходимо решать демографическую проблему в Республике Карелия. Глава региона предложил разработать законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей женщинам-студенткам высших и средних учебных заведений, родившим ребенка в возрасте до 25 лет.

«Здесь очень важно стимулировать более раннее рождение первого ребенка… Тогда есть больше надежд на многодетные семьи, а это, о чем говорил и президент в своем послании, одна из основных целей нашего развития», — подчеркнул Парфенчиков.

В марте на встрече с руководителями думских фракций президент РФ Владимир Путин заявил, что народосбережение, помощь семьям и укрепление экономики являются основными параметрами программы развития России. Объясняя понятие «народосбережение», лидер страны пояснил, что речь идет о помощи семьям, стимулировании процессов демографии, поддержке молодых людей, молодых семей, семей с детьми, многодетных семей, а также о воспитании молодого поколения.

Ранее демограф предложил создать новых блогеров для повышения рождаемости в России.