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В Генпрокуратуре заявили об активизации провокаторов в соцсетях

Краснов: провокаторы шлют инструкции, как отобрать оружие у военных и полиции

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Провокаторы используют соцсети и мессенджеры для рассылки инструкций с призывами к насилию и противоправным акциям. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Социальные сети активно используются провокаторами для распространения радикальной идеологии и ложных сведений», — отметил он.

По словам Краснова, россияне через популярные Telegram-каналы стали нередко получать информацию с призывами к деструктивной деятельности. В их числе: диверсии, отъему оружия у сотрудников полиции и военных.

Генпрокурор подчеркнул, что в 2023 году направили в Роскомнадзор более 1 тыс. требований. В результате — с 95 тыс. сайтов противоправную информацию удалили.

В начале апреля в Крыму задержали мужчину, призывавшего нападать на россиян. Установлено, что 51-летний житель Феодосии публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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