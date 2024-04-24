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В России впервые мэром стал ветеран СВО

В ХМАО впервые в России мэром избран боец СВО Руслан Александров

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Администрация Березовского района (Югра)/VK

Участник специальной военной операции Руслан Александров избран на пять лет главой Березовского района в Ханты-Мансийском автономном округе. Он стал первым в России ветераном СВО, занявшим пост мэра, об этом сообщил Telegram-канал 72.Ru.

Решение об избрании Александрова было единогласно принято на заседании местной думы 24 апреля.

До спецоперации Александров работал в администрации родного Березовского района ведущим специалистом комитета по природопользованию. С 2015 года работал в «Центре адаптивного спорта» в Ханты-Мансийске. В 2022 году мужчина отправился добровольцем в зону СВО и служил в разведке, пока не получил ранение. Вернулся и стал заниматься набором контрактников на военную службу, говорится в сообщении канала.

До Александрова главой Березовского района был Павел Артеев. По данным 72.Ru, чиновник покинул свой пост после скандального ДТП, — он сел пьяным за руль, не справился с управлением и улетел в кювет. Мужчина публично признал, что поступил нехорошо.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк отправился в зону спецоперации.

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