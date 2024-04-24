Названы регионы с высокой вероятностью лесных пожаров летом 2024 года

Предстоящим летом в некоторых российских регионах ожидается непростая ситуация по лесным пожарам – в основном это те же субъекты, где этой весной наблюдался паводок, предупредил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов. Повышенный риск пожаров будет на Урале, в Сибири, юге Дальнего Востока и Якутии, рассказал он Общественной Службе Новостей.

В регионах Центральной России ситуация прогнозируется более-менее спокойная, во многом за счет повышенного уровня готовности спецслужб, заявил Пукалов. В целом масштаб лесных пожаров будет зависеть от погоды, а этим летом она, по прогнозу, будет теплой и влажной. Усугубить ситуацию могут засушливые антициклоны, а вот регулярные дожди избавят от серьезных последствий пожаров, пояснил он.

«В целом по планете сейчас очень высокие температуры, и хотя в зоне «Эль-Ниньо» — в экваториальной части Тихого океана — температура уже начала снижаться, она все равно остается высокой. Поэтому можно сказать, что природные катаклизмы никуда не уйдут», — констатировал эколог.

Такое явление, как «Эль-Ниньо», помимо прочего, увлажнит часть территории страны, благодаря чему как раз ожидаются частые дожди, добавил эксперт.

Эколог подчеркнул важность заблаговременной подготовки к лесным пожарам, отметив, что в России она началась еще осенью. Если в первые сутки все силы бросать на тушение возникшего пожара, то с ними можно справиться в первые сутки после начала возгорания, подчеркнул он. Чтобы улучшить качество этой работы, важно увеличить финансирование, в том числе – повысить зарплаты пожарным, заключил Пукалов.

Напомним, также эколог призвал россиян готовиться к последствиям изменения климата, в том числе – жаре, засухам, наводнениям и другим экстремальным природным явлениям.

В Подмосковье ранее устранили первые в этом сезоне лесные пожары.