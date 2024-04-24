В Абакане наказали двух мужчин, переодевшихся в полицейских ради съемок контента

В Абакане блогеров, снимавших ролик для соцсетей, привлекли к ответственности за незаконное ношение форменной одежды. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Хакасии.

На видео, опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), двое мужчин, переодетых в полицейских, пытались догнать человека на электросамокате. После того, как ролик стал виральным, им заинтересовались и сотрудники МВД.

Правоохранители выяснили, что лица, оказавшиеся в кадре, не имеют отношения к службе в органах внутренних дел. Блогеры пояснили, что снимали видео в целях привлечения привлечения подписчиков.

На местных жителей в итоге составили административные протоколы, а форменная одежда, купленная ими специально для съемки, была изъята.

Ранее в Кузбассе оштрафовали и арестовали мужчину, который в полицейской форме обнимался с людьми.