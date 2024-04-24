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Россиянку ограничили в свободе за наезд на 14-летнего подростка, катавшегося на самокате

В Челябинске осудили автомобилистку, которая наехала на подростка-самокатчика

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Жительнице Челябинска вынесли приговор за наезд на несовершеннолетнего электросамокатчика. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло 29 марта прошлого года на улице Кулибина. 40-летняя горожанка, находившаяся за рулем автомобиля Nissan Juke в утомленном состоянии, потеряла контроль за движением, наехала на бордюр и выехала на тротуар. В этот момент 14-летний подросток, управлявший электросамокатом, оказался под колесами ее машины, его приятель также пострадал во время аварии.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд назначил подсудимой наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на этот же срок.

«В пользу несовершеннолетних потерпевших взыскана компенсация морального вреда по 500 тыс. рублей каждому, в пользу законных представителей несовершеннолетних по 25 тыс. рублей каждому», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее эксперты предупредили о росте ДТП в случае ограничения скорости электросамокатов.

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