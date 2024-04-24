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«На мне 17 швов»: в Екатеринбурге мужчина с камнями в руках набросился на велосипедиста

В Екатеринбурге неизвестный напал на велосипедиста и едва не забил его камнями

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Екатеринбурге неизвестный избивал велосипедиста камнями под уличной камерой. Об этом сообщает E1.

Все произошло во дворе дома на Рощинской улице в микрорайоне Уктус. Как рассказал пострадавший, он не знал нападавшего и никаких предпосылок к конфликту не создавал.

«Человек сам напал с ровного места. Бил руками, ногами, в голову камнями. Орал матом, смеялся. На мне 17 швов», — пожаловался велосипедист.

Судя по видео, мужчина подошел к молодому человеку, который медленно ехал на велосипеде, пнул его по колесам и принялся избивать. Вскоре нападавший спешно покинул место преступления, а жертве пришлось обращаться в травмпункт с раной в левом ухе.

Ранее в Воронеже мужчина с кастетом напал на велосипедиста и избил его.

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