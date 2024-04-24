В Смоленской области после взрывов произошло возгорание на местной нефтебазе

В Смоленской области загорелись объекты гражданского топливо-энергетического комплекса. По словам главы региона Василия Анохина, предварительные данные указывают на то, что это произошло в результате атаки украинских беспилотников.

Взрывы произошли в Смоленском и Ярцевском районах области.

«Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями», — написал губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.