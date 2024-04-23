Эксперты обсудили более активное использование промышленных отходов с содержанием золы

Государство нацелено повышать использование промышленных отходов различными секторами экономики. Об этом на заседании Комитета по экологии Ассоциации менеджеров России (АМР) рассказала директор по экологии российского энерго-металлургического холдинга Эн+ Галина Христофорова.

На мероприятии отметили, что тема промышленных отходов сейчас приобретает особую важность: даже несмотря на промышленный спад, в 2022 году объем промотходов вырос более, чем на 6%. Впервые в российской истории он увеличился на фоне экономического кризиса. Как уточнили участники заседания, стремление снизить экологические риски и высокая стоимость содержания полигонов для хранения отходов мотивирует бизнес инвестировать в проекты по их переработке, но их развитию препятствует ряд барьеров.

Христофорова напомнила, что, согласно целям федеральной программы «Экономика замкнутого цикла», доля вторичного использования промышленных отходов в производстве должна составлять 20% в 2024 году и 42% к 2030 году. Расширение использования отходов от сжигания угля на ТЭС предусмотрено Энергетической стратегией России до 2035 году, добавила она. Согласно документу, доля утилизации содержащих золу отходов должна достичь 50% к 2035 году.

По ее мнению, этот вопрос особенно актуален для Иркутской области, где основным источником тепла и света остается угольная генерация. При этом получаемая в результате сгорания угля продукция (зола и твердые отходы, большая часть переработки – это песок), уже сегодня вызывают большой интерес у компаний из строительной отрасли.

Христофорова рассказала, что в регионе работают компании, готовые использовать золу при выпуске цемента и других стройматериалов, бордюрного камня, плитки и т.д. Более того зола используется при рекультивации земель.

«Япония использует 100% летучей золы в качестве ресурса при строительстве и рекультивации, страны ЕС – 94%, а Россия – всего 6%. У вторичного использования зольных отходов в нашей стране большой нереализованный потенциал», — отметила руководитель направления услуг в сфере экономики замкнутого цикла Kept Далия Сафиуллина.

По ее мнению, динамика ввода жилья в РФ будет способствовать стабильному спросу на зольные продукты из промотходов. Но большая часть таких отходов вырабатывается в Сибири, а основная масса жилья вводится в европейской части России, поэтому потребуется решение логистическихе трудностей.

«Чтобы увеличить использование промотходов в экономике, технологии и оборудование, использующие отходы, как наилучшие доступные технологии», — считает Галина Христофорова.

По ее словам, это позволит предприятиям получить меры господдержки, даст дополнительный экономический стимул для вторичного использования отходов и позволит существенно сэкономить природные ресурсы.