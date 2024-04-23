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В Гагаузии заявили об угрозах жителям за использование карт «Мир»

Гуцул: Кишинев угрожает расправой жителям Гагаузии за использование карт «Мир»

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Власти Молдавии пугают расправой жителей Гагаузии, которые планируют использовать банковские карты российской платежной системы «Мир». Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, сообщает РИА Новости.

Таким образом Гуцул прокомментировала слова исполняющего обязанности генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну, который заявил о слежке за пользователями карт «Мир» и блокировке их доходов.

«Теперь официальный Кишинев пугает расправой бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться банковскими картами с российской платежной системой. Мы и наши успехи Кишиневу как кость в горле», – сообщила Гуцул. Она назвала подобные действия официального Кишинева очередным приступом ненависти к собственному народу.

По словам Гуцул, из-за своих политических амбиций президент страны Майя Санду и ее команда готовы жертвовать благосостоянием граждан.

21 апреля министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиционных политиков в стране.

Ранее Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят закрыть телевидение Гагаузии.

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