Прозоров раскрыл детали покушения на него СБУ

Взрывчатку для покушения на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова завозили из Европы специально под него. Об этом рассказал сам экс-сотрудник СБУ в интервью РИА Новости.

«Я думаю, специально», – ответил Прозоров, добавив, что СБУ обычно сначала разрабатывает операцию, и только потом организует доставку взрывчатки.

Он предположил, что некий оперативник установил его машину, после чего доложил «наверх», что есть возможность провести покушение. Далее, по словам Прозорова, находится исполнитель, которому передается взрывное устройство и некая сумма денег.

«Мы же не знаем, может они там пять вариантов проработали, из них один «выстрелил», а четыре не получилось. Не ясно пока. Следствие идет», – подчеркнул экс-подполковник.

До этого Василий Прозоров рассказал, что в СБУ «идет разбор и сыпятся взыскания» после провалившегося покушения на него.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

Ранее Прозоров рассказал, как началась гражданская война на Украине.