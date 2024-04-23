Двое мужчин выбросили беременную собаку с четвертого этажа в Сочи

В Сочи неизвестные выбросили беременную собаку с четвертого этажа, животное получило перелом и сотрясение. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 23 апреля возле многоквартирного дома на улице Голубые Дали. Один из очевидцев рассказал, что небольшую беременную собаку с четвертого этажа выкинули два наркомана. По его словам, у животного сотрясение мозга, а также оказалась сломана лапа.

Люди, нашедшие пострадавшее животное, отвезли собаку в ветеринарную клинику. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Ульяновске мужчина вышел на балкон и сбросил собаку с балкона на глазах у нескольких местных жителей. Тот пролетел 5 этажей, рухнул на землю, поднялся на лапы, но упал, сделав несколько шагов, и больше не поднимался.

Ранее хабаровчанин украл собаку в магазине и попытался обменять ее на спирт.