Более миллиона жителей России живут в аварийных домах

Более миллиона жителей России проживают в домах, официально признанных аварийными. Такие данные приводит пресс-служба Следственного комитета РФ, где прошло совещание на эту тему.

В СК РФ отметили, что проблема аварийного жилья наиболее остро стоит в северных и дальневосточных регионах страны. В целом же по стране на начало текущего года признаны аварийными 70 тысяч зданий, в которых с риском для жизни и здоровья проживают более миллиона россиян. Треть из них находятся в этих условиях более пяти лет.

«При этом государством для оперативного разрешения этого социально чувствительного вопроса направляются значительные средства. Задействованы как ресурсы Фонда развития территорий, так и местные бюджетные ресурсы», — говорится в публикации.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей региональных следственных органов, которые отчитались о своей работе по этой тематике. Выяснилось, что в 2023 году было возбуждено в пять раз больше уголовных дел о преступлениях, связанных с аварийным жильем, чем в 2022 году.

11 апреля сообщалось, что после обрушения перекрытия в аварийном доме в Копейске возбудили уголовное дело. Хотя здание признали аварийным, там продолжали проживать люди, в том числе дети.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить новую программу расселения аварийного жилья.