Названа альтернатива «Турецким авиалиниям»

Глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что сотрудники турецкой авиакомпании Turkish Airlines не пускают россиян в Латинскую Америку. По его словам, хорошей альтернативой являются Объединенные Арабские Эмираты.

«ОАЭ, прежде всего Дубай и авиакомпания Emirates, могут предложить множество направлений и удобные стыковки. Что касается бюджета — это надо смотреть на конкретные направления и даты и сравнивать», — сказал Пантелеев.

Однако, по его словам, на сегодняшний день предложения «Турецких авиалиний» остаются одними из наиболее привлекательных по соотношению цены и времени в пути.

Авиакомпания Turkish Airlines перестала пускать многих россиян в Латинскую Америку: туристов, которые уже прошли паспортный контроль, разворачивают при входе в самолет. Компания ссылается на правила принимающих стран. При этом не пропускают и тех, кто выполняет все формальные требования, вроде обратного билета на руках и большой истории поездок. Причина может быть связана с массовым потоком нелегалов в США из Мексики и «родильным туризмом» россиянок в Аргентине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у Turkish Airlines запросили причины недопуска россиян на рейсы в Южную Америку.