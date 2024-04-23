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В Австралии людей напугало облако, похожее не дементора

The Indian Express: в Сиднее людей напугало облако, похожее на дементора из Гарри Поттера

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Жителей австралийского Сиднея напугало облако, напомнившее им дементора — существа из «Гарри Поттера», пишет The Indian Express.

После того, как на облако необычной формы обратили внимание местные жители, они стали делиться фотографиями явления в соцсетях. Комментаторы отметили, что увиденное в небе напомнило им дементоров из «Гарри Поттера», и попытались объяснить происхождение загадочного облака.

«Лорд Волдеморт вернулся», — шутили люди.

Люди выдвигали разные версии: от пришельцев до тайных опытов в секретных лабораториях. Впрочем, специалисты объяснили, что никакой тайны тут нет. Такие низколежащие облака неправильной формы — частое явление. Как правило, они формируются при штормовых фронтах и имеют сходство с торнадо или смерчами на ранних стадиях.

Ранее над Сингапуром заметили радужные облака.

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