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В Харькове рассказали о последствиях уничтожения телебашни

Синегубов: в Харькове и окрестностях нет ТВ-сигнала после удара по телебашне

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Телеграм-канал «Олег Синегубов»

Телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового телевидения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, в телебашню попала ракета.

250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров 22 апреля, к следующему дню она полностью разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование.

Синегубов уточнил, что кабельное ТВ, интернет и мобильная связь все еще работают в городе.

Накануне глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Харькове на уничтоженной телевышке находилось координационное устройство противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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