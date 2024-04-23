Военкора «Известий» Еремина посмертно наградили орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества военного корреспондента «Известий» Семена Еремина посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В документе указано, что журналиста наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

О гибели военного корреспондента Семена Еремина в зоне проведения специальной военной операции (СВО) стало известно 19 апреля.

Впоследствии стало известно, что Еремин умер в результате удара украинского FPV-дрона по месту его нахождения на Запорожском направлении. БПЛА сбросил взрывное устройство, при детонации которого мужчина получил серьезные ранения.

Ранее в Кремле оценили предложение приравнять военкоров к участникам боевых действий.