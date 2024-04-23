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Девочки с Украины напали на сверстницу и избивали ее палкой в течение пяти часов

В Германии четыре девочки с Украины пять часов пытали в парке свою ровесницу

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Depositphotos

В Германии четыре девочки-подростка похитили сверстницу и несколько часов пытали ее. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 20 апреля в одном из парков города Майсен под Дрезденом. Четыре девочки в возрасте от 12 до 17 лет подошли к 13-летней жертве и остановили ее. Пострадавшая не могла противостоять злоумышленницам, которые затем затащили ее в заброшенное здание, связали и стали избивать палкой. По предварительным данным, они снимали издевательства на телефон и дали школьнице уйти лишь спустя пять часов.

Избитая девочка выбежала из здания и обратилась к взрослым. Медики оказали ей необходимую помощь. На место происшествия прибыли полицейские и установили, что несовершеннолетнюю истязали украинские подростки. Девушек задержали, сейчас они находятся под следствием по обвинению в лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений. Их мотивы пока не установлены.

Как сообщается, за последний год в Германии резко возросло число случаев насилия среди молодежи, особенно этот показатель вырос в среде мигрантов.

Ранее группа школьниц избила 10-летнюю девочку в волгоградском торговом центре.

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