Россиянин отрубил сожительнице пальцы топором и скормил их собаке

В Калининграде задержан местный житель, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, он отрубил женщине пальцы топором. Об этом сообщает УМВД региона.

В больницу Калининграда была доставлена 53-летняя горожанка, женщина рассказала, что сожитель в ходе ссоры ударил ее топором по руке и отрубил фаланги двух пальцев. На место происшествия прибыл наряд полиции, выяснилось, что пара распивала спиртные напитки и сильно поссорилась, мужчина схватился за топор, отрубленные пальцы женщины он скормил собаке во дворе дома и лег спать.

58-летний неработающий судимый местный житель задержан, он объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось о том, что в Бурятии местный житель избил семейную пару кочергой. В селе Курумкан в отдел полиции пришла окровавленная женщина, она сообщила, что находилась вместе с мужем в гостях у приятеля, в ходе застолья между друзьями возник конфликт, перешедший в драку, хозяин металлической кочергой принялся наносить удары своим гостям. Женщина сумела убежать и сообщить в полицию, а ее муж еще какое-то время отбивался от нападавшего. Пострадавшие госпитализированы, подозреваемый в избиении доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сочи мужчина поджег дом возлюбленной, но ошибся адресом.