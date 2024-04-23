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В украинской столице объявили воздушную тревогу

В Киеве произошли взрывы

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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».

Городская администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны в столице Украины.

По данным официального ресурса по оповещению населения, в Киеве действует воздушная тревога.

До этого Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщал о взрывах в городе. Позднее издание «Зеркало недели» писало об еще одном взрыве в Одессе.

В ночь на 23 апреля в 12 украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Вечером 21 апреля в городе Харькове произошел взрыв. По информации издания «Зеркало недели», примерно в то же время в Харьковской области сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее жителей Украины призвали экономить электроэнергию весь 2024 год.

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