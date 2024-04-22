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Мигрантов поймали на подделке документов в Петербурге

В Петербурге двоих мигрантов поймали на подделке документов

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге полицейские поймали двоих мигрантов на подделке документов о праве пребывания на территории России. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщает Neva Today.

По информации издания, двое иностранцев предъявили сотрудникам правоохранительных органов документы, подтверждающие право находиться в России до мая 2024 года. Однако при проверке стало ясно, что бланки уведомлений о прибытии являются подделкой.

В результате в отношении обоих мигрантов возбудили уголовные дела по статье об использовании заведомо подложных документов, сообщает Neva Today. Отмечается, что злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

По данным »78.ru», нарушителей отпустили, взяв с них обязательство о явке. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее мигрант обошел систему безопасности аэропорта Внуково и пробрался в закрытую зону.

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