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Полицейские поймали россиянина, ударившего прохожего ножом из-за ссоры

В Челябинске задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего

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Depositphotos

В Челябинске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на прохожего из-за ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на УМВД России по городу.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел у дома на Молодежной улице. Двое мужчин поссорились по неуточненным причинам, и один из них ударил другого ножом в живот.

Пострадавшего 47-летнего челябинца доставили в медицинское учреждение. Информацию о произошедшем врачи передали в правоохранительные органы.

«Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. Раскрытие преступления и задержание подозреваемого было поставлено на контроль руководством городского УМВД. Сотрудниками полиции велась работа по установлению возможных свидетелей и очевидцев, маршрута передвижения злоумышленника, также отрабатывался круг ранее судимых лиц», — сообщили в УМВД России по городу, передает Telegram-канал.

59-летнего подозреваемого задержали, ему планируют избрать меру пресечения. Отмечается, что ранее он уже был судим за совершение тяжкого преступления.

Ранее россиянин напал с ножом на таксиста в конце поездки, но тот оказал сопротивление.

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