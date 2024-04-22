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Россиянина, бросившего мужчину на рельсы на вокзале, приговорили к лишению свободы

В Петербурге осудили мужчину, бросившего оппонента на железнодорожные пути

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который бросил оппонента на железнодорожные пути. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, житель города Мурино признан виновным в преступлении, предусмотренном уголовной статьей о причинении вреда здоровью средней тяжести. Во время судебного разбирательства было установлено, что россиянин 18 августа прошлого года сбросил своего оппонента во время конфликта на железнодорожные пути с платформы Московского вокзала.

На кадрах с места происшествия видно, как мужчины вступают в борьбу и один сталкивает другого на рельсы. В результате произошедшего один из них получил травму ноги.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца», — сообщили в ведомстве.

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