Плавающие в озере гробы привлекли внимание жителей российского города

Жители Саранска обеспокоились происхождением странных деревянных ящиков, появившихся на Лесном озере. Видео с всплывшими на водоеме гробами, которые прибило к берегу, разместили горожане в соцсетях. В дирекции коммунального хозяйства и благоустройства города в беседе с Telegram-каналом «Подъем» прокомментировали появление необычных конструкций на озере.

«Сотрудники полиции, обследовав указанные предметы и прилегающую к водоему территорию, сообщили, что данные ящики оказались пустыми и не представляющими опасности для окружающих», — рассказали коммунальщики.

Также в дирекции отметили, что «ящики, напоминающие гробы, утилизированы».

Ранее в администрации Кургана прокомментировали брошенные гробы.