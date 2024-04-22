Суд на Украине продлил арест олигарху Коломойскому

Суд в Киеве продлил до 2 июня содержание под стражей украинскому олигарху и экс-губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Шевченковский райсуд города Киева продлил срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня. Также суд определил залог в размере 1,968 миллиарда гривен (49,5 миллиона долларов. – прим. ред.) и обязал начальника изолятора временного содержания СБУ обеспечить соблюдение прав Коломойского с целью получения надлежащей медицинской помощи, и, в частности, в части проведения медицинского обследования согласно жалобам на состояние здоровья», — отмечается в сообщении суда.

Ранее суд Республики Адыгея взыскал в доход России имущество Коломойского на территории РФ из-за участия олигарха в экстремистской деятельности и финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о двух связанных с украинским бизнесменом компаниях стоимостью более 5,1 млрд рублей. Это касается ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», ежегодная выручка которых составляет 1,7 млрд рублей.

Ранее Коломойскому разрешили ездить из СИЗО на процедуры в частную клинику.