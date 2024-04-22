Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский генконсул заявил о сохранении сложностей в расчетах между РФ и Турцией

Генконсул в Анталье Ветрик: сложности в расчетах между РФ и Турцией сохраняются

close
100%
Depositphotos

Генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик заявил, что сложности в расчетах за услуги в Турции до сих пор сохраняются, однако на организованных российских туристов это повлияет в меньшей степени. Об этом пишет ТАСС.

Ветрик прокомментировал заседание российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов, которое состоялось в Анталье.

«Тема способов оплаты услуг в Турции, конечно же, обсуждалась на заседании, и пока здесь есть определенные сложности... Это в меньшей степени коснется так называемых организованных туристов, приобретающих пакетные туры у туроператоров. Последние, как правило, находят пути взаиморасчетов с отельерами и авиакомпаниями», — заявил генконсул.

По его словам, турецкие чиновники советуют российским туристам использовать отдельные сервисы для оплаты услуг на территории страны, например, платежную систему LETIM.

В середине апреля посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной. По его словам, США и Евросоюз не только блокируют расчеты РФ и Турции, а пытаются «подмять под себя» весь объем двусторонних связей стран.

Ранее в России отметили рост отказа платежей в дружественных странах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами