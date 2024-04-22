Российский генконсул заявил о сохранении сложностей в расчетах между РФ и Турцией

Генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик заявил, что сложности в расчетах за услуги в Турции до сих пор сохраняются, однако на организованных российских туристов это повлияет в меньшей степени. Об этом пишет ТАСС.

Ветрик прокомментировал заседание российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов, которое состоялось в Анталье.

«Тема способов оплаты услуг в Турции, конечно же, обсуждалась на заседании, и пока здесь есть определенные сложности... Это в меньшей степени коснется так называемых организованных туристов, приобретающих пакетные туры у туроператоров. Последние, как правило, находят пути взаиморасчетов с отельерами и авиакомпаниями», — заявил генконсул.

По его словам, турецкие чиновники советуют российским туристам использовать отдельные сервисы для оплаты услуг на территории страны, например, платежную систему LETIM.

В середине апреля посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной. По его словам, США и Евросоюз не только блокируют расчеты РФ и Турции, а пытаются «подмять под себя» весь объем двусторонних связей стран.

Ранее в России отметили рост отказа платежей в дружественных странах.