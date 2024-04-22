В российском городе банда молодых людей избила ногами пару с ребенком

В Нефтеюганске банда молодых людей напала на пару с ребенком и избила их ногами. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает информационное агентство Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел на одной из улиц города. Группа молодых людей напала на семейную пару и их сына и избила их ногами.

По информации Ura.ru, ГУ МВД России по региону проводит проверку по факту произошедшего. Полицейским стало известно об инциденте после обращения медицинской организации, в которой оказывали помощь пострадавшей.

Информации о состоянии пары и их сына не поступало. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

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