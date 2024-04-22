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Дядю Аббасова арестовали по делу об убийстве москвича

Суд в Москве арестовал Бахтияра Аббасова по делу об убийстве москвича Ковалева

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу до 18 июня Бахтияра Аббасова, дядю Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича Кирилла Ковалева. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением... удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Аббасова Бахтияра Иса оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток», — говорится в сообщении.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку, после чего, по версии следствия, Аббасов избил мужчину и ударил его ножом, а затем скрылся. Его задержали в Ростовской области.

22 апреля Замоскворецкий районный суд арестовал Шахина Аббасова на 2 месяца. Свою вину он не признал.

Ранее семья Ковалева пожаловалась на угрозы от родственников Аббасова.

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