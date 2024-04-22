В Саратове машина протаранила остановку с людьми

В Саратове произошла массовая авария с участием автобуса. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на проспекте 50 лет Октября. По предварительной информации, машина марки Opel столкнулась с водителем Lada и пассажирским автобусом.

«От удара водитель Lada потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта», – сообщается в публикации.

В аварии пострадали водители. Среди пострадавших есть также пешеходы, которые в момент аварии находились на остановке. Местные медики оказывают им всю необходимую помощь.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Процесс находится на контроле у надзорного ведомства.

До этого в Ленобласти перевернулся автобус с рабочими. В результате ДТП пострадали десять человек. В момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

Ранее при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье пострадали десять человек.