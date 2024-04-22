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Россиянка напилась и избила ногами 11-месячную девочку, ребенок попал в реанимацию

В Курской области пьяная женщина избила ногами 11-месячную девочку

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Depositphotos

В Курской области пьяная 43-летняя женщина избила ногами 11-месячную девочку, пока мать ребенка ездила по делам. Об этом со ссылкой на УМВД России по региону сообщает Telegram-канал «Курская аномалия».

По информации Telegram-канала, в полиции рассказали, что мать на время оставила свою 11-месячную дочь сожительнице отца, чтобы съездить по делам. Отмечается, что до этого она уже оставляла ребенка женщине.

Через некоторое время соседи сообщили в полицию о найденном в коридоре ребенке с травмами. Малолетнюю девочку экстренно доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Позже ее перевели в отделение нейрохирургии.

Оказалось, что присматривавшая за девочкой женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из жильцов дома сообщил, что видел, как она пинала ползущего ребенка ногой и кричала.

По данным Telegram-канала, в отношении оставившей ребенка с нетрезвой женщиной матери ребенка составили административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В СУ СК России по региону сообщили, что подозреваемую в избиении ребенка задержали, в ее отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве подозреваемую в избиении воспитанников няню отстранили от работы в группе.

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