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Россиянин напал на таксиста с ножом в конце поездки, но тот оказал сопротивление

В Оренбурге пассажир напал с ножом на таксиста, но тот дал отпор

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Shutterstock

В Оренбурге 23-летнему местному жителю вынесли приговор по уголовной статье «разбой» за нападение на водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда города.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался услугами такси. Когда поездка подошла к концу, он достал нож, и, угрожая им шоферу, потребовал у того наличные и безналичные средства. Таксист оказал сопротивление: схватил злоумышленника за руку, в которой тот держал нож, ударил его по лицу. После этого пассажир покинул машину и скрылся с места происшествия.

Суд признал оренбуржца виновным во вменяемом ему преступлении и приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее в Петербурге избитый пассажиром во время поездки таксист устроил ДТП.

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