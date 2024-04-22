Обвиняемого в убийстве из-за спора на парковке в Москве арестовали

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу Шахина Аббасова по делу об убийстве из-за спора о парковке. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, до 18 июня 2024 года.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Вину Аббасов не признал.

До этого Замоскворецкий суд Москвы продлил до 23 апреля срок задержания под стражей дяди и брата 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича в районе Люблино.

Также сообщалось, что следственный комитет попросил суд арестовать отца и дядю Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве байкера в московском районе Люблино после конфликта из-за неправильной парковки.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

Ранее выяснилось, что брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.