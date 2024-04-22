Глава МЧС поручил губернаторам ускорить восстановление регионов после паводка

Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Оренбурге призвал губернаторов пострадавших от паводка регионов увеличить темпы восстановительных работ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Министр поручил главам регионов нарастить темп работы по ликвидации последствий прохождения весеннего половодья», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что приоритетом является помощь людям, особенно многодетным семьям, маломобильным и пожилым гражданам, а также семьям участников специальной военной операции.

До этого Куренков назвал половодье весны 2024 года самым сильным за последние несколько десятилетий. 9 апреля в пресс-службе МЧС России заявили, что причинами рекордного весеннего половодья в стране стали природные факторы.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.