Стало известно о взрывах в Николаеве

Несколько взрывов произошли в городе Николаеве, расположенном на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Николаеве», — говорится в материале.

Однако другие подробности о ситуации в городе пока не раскрываются.

При этом воздушная тревога на территории Николаевской области не объявлялась. На специальной онлайн-карте, разработанной министерством цифровой трансформации Украины, регион находится в «зеленой» зоне.

22 апреля около 11:00 (совпадает с мск) в трех регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. Речь идет о Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Тогда же о возможной опасности предупредили людей, проживающих на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской и Херсонской областей.

До этого оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), отвечающее за Южное направление, заявило о повреждении складских помещений в городе Одессе. В заявлении подчеркивалось, что постройки получили урон в результате ночных взрывов.

Ранее российские войска нанесли точечный удар по портовой инфраструктуре в Одесской области.