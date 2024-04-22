Жителям Подмосковья объяснили, почему одинаковые квартиры стоят по-разному

В Московской области разница в стоимости между идентичными квартирами, находящимися в одном доме, может доходить до 2 млн рублей. Об этом в беседе с РИАМО сообщила вице-президент «Гильдии риелторов Московской области» Татьяна Рачкова.

«В Подмосковье разница в стоимости между квартирами, находящимися в одном доме, с одинаковыми планировками может доходить до двух миллионов только за счет того, что в одном объекте будет скромненький ремонт от застройщика, а в соседней квартире качественный ремонт с использованием дорогих материалов», — пояснила Рачкова.

Кроме того, по ее словам, на цену влияет этаж, планировка, год постройки дома, локация, вид из окна, а также наличие или отсутствие мебели и оборудования.

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина до этого перечислила типичные ошибки при покупке «вторички». По ее словам, приобретая вторичное жилье, нельзя ориентироваться на красивую картинку со свежим ремонтом, поскольку он может быть сделан на продажу из дешевых материалов.

Кроме того, эксперт посоветовала тщательно анализировать инфраструктуру, в том числе наличие медицинских учреждений, детских садов, а также транспортных развязок.

Ранее риелтор объяснила, почему не стоит искать «вторичку» в разных частях города.