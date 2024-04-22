В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали на территории трех регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны.

В частности, в «красной» зоне оказались Днепропетровская и Харьковская области. Также особый режим ввели на территории Полтавской области и в подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей.

На сайте отмечается, что воздушная тревога была объявлена около 11:00 (совпадает с мск).

Вечером 21 апреля в городе Харькове произошел взрыв. По информации местного издания «Зеркало недели», примерно в то же время в Харьковской области сработали сирены воздушной тревоги. Иные подробности не уточнялись.

Позже украинский «24-й канал» сообщил о взрывах на территории Одесской области. Журналисты добавили, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 22 апреля в Telegram-канале командования украинских войск, отвечающих за Южное направление, появились подробности произошедшего. В заявлении подчеркивалось, что в результате взрывов в городе Одессе были повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника.

Ранее жителей Украины призвали экономить электроэнергию весь 2024 год.