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Пьяный российский машинист на поезде столкнулся с локомотивом

В Челябинской области пьяный машинист врезался в поезд на локомотиве

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Depositphotos

В Челябинской области локомотив столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции Бердяуш. По версии правоохранителей, несмотря на запрещающий сигнал светофора, машинист хозяйственного поезда продолжил двигаться и столкнулся с грузовым локомотивом.

«Установлено, что машинист находился в состоянии алкогольного опьянения, предрейсовый медосмотр не проходил», — сообщается в публикации.

Авария привела к задержке поездов, в том числе и пассажирских, о деталях не сообщается. Помимо этого, действия машиниста нанесли крупный материальный ущерб.

До этого в Нижегородской области поезд снес легковой автомобиль. По предварительной информации, машина проехала на запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался затормозить, но сделать это не успел. В результате автомобиль серьезно пострадал. Водителя и его пассажира госпитализировали.

Ранее в Красноярском крае два вагона сошли с рельсов.

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