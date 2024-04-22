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Обломки метеозонда обнаружили в Липецкой области

Губернатор Артамонов: в Липецкой области обнаружили обломки метеозонда

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Усманском районе Липецкой области обнаружили обломки метеозонда. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Обломки обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют», — уточнил он.

Артамонов напомнил жителям, что при обнаружении упавшего летательного аппарата или его фрагментов не стоит к нему подходить и трогать обломки. Нельзя записывать фото и видео, нужно лишь позвонить в 112 и сообщить о находке.

В прошедшую субботу обломки метеозондов были также обнаружены в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области.

До этого ВСУ применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. Воздушные цели были уничтожены средствами ПВО. Об этом заявил глава региона Александр Гусев.

Он добавил, что состояние пожилой женщины, которая пострадала при ночной атаке БПЛА, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пенсионерку поместили в одну из больниц, ей оказывается вся необходимая помощь.

Ранее под Калугой обнаружили метеозонд-шар со взрывчаткой.

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