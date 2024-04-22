Две школьницы задохнулись в бане в Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело после отравления угарным газом в бане двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Ивановка, в бане обнаружили двух девочек в бессознательном состоянии, спасти их не удалось. Как установили следователи, две 14-летние школьницы находились в бане, они не обратили внимание на то, что в печи перекрыт дымоход, и отравились угарным газом.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске мужчина надышался в гараже угарным газом и месяц провел без сознания. Во время работы в гараже он почувствовал сильное недомогание и не смог выйти из гаража. При этом мужчина успел позвонить знакомым, которые вызывали врачей. Впоследствии пациента перевели в эндокринологическое отделение, где он восстанавливал функцию почек и учился заново ходить.

Ранее четверо детей и взрослый отравились угарным газом в Нижегородской области.