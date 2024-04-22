Эвакуация начнется в селах Викуловского района Тюменской области

Два села Викуловского района Тюменской области подлежат заблаговременной эвакуации из-за надвигающегося паводка, который начнется в 09:00 по местному времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей администрации района.

Согласно официальному уведомлению, с 22 апреля с 09:00 (07:00 по московскому времени) будет проводиться организованная эвакуация населения, имущества и скота из села Викулово (часть населенного пункта) и села Чебаклей (весь населенный пункт).

Для жителей этих сел будут организованы временные убежища. Животных можно будет временно разместить в селе Викулово, их эвакуацию должны осуществить их владельцы.

Из-за неблагоприятного прогноза по паводкам в Тюменской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ожидается значительное повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол.

В то же время уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился. Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что паводковая обстановка на территории региона остается напряженной.

16 апреля заведующий кафедрой управления природопользованием и охраны окружающей среды ИГСУ Президентской Академии Валентин Краснощеков назвал последствия паводков для экономики Оренбургской области.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.