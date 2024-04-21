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Под Петербургом из-за матерящихся подростков произошла потасовка со стрельбой

В Новом Девяткино между подростками и мужчинами произошла потасовка со стрельбой

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Александр Кряжев/РИА Новости

Жители Ленобласти устроили потасовку из-за словесного конфликта. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Новом Девяткино. По данным полиции, компания подростков громко материлась, проходившие мимо мужчины сделали замечание и несовершеннолетним это не понравилось.

Во время конфликта часть участников разбежались, остались двое молодых людей и 40-летний мужчина. По словам очевидцев, во время драки кто-то использовал аэрозольный пистолет.

Сотрудники местного супермаркета задержали троих участников, позже подростки и мужчина оказались в участке. Там россиянин письменно отказался от претензий к подросткам. Школьников отпустили, их забрали родители.

До этого в Улан-Удэ произошла перестрелка около ночного клуба. Между двумя группами молодых людей произошел конфликт, во время которого один из участников выстрелил в оппонентов из травматического пистолета.

Ранее в Дагестане мужчина открыл стрельбу по кофейне с детьми внутри.

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