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В Москве пять человек пострадали при пожаре в сауне

Shot: в Москве пять человек пострадали во время пожара в сауне

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Shutterstock

В Южном Бутово пять человек, среди которых младенец и семилетний мальчик, пострадали при пожаре в сауне в таунхаусе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Возгорание сауны таунхауса по улице Адмирала Лазарева произошло утром 21 апреля. На цокольном этаже частного дома загорелись вещи и мебель на площади около 20 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных из окна дома на третьем этаже валил густой черный дым.

До приезда спасателей из таунхауса самостоятельно эвакуировались семь человек, пятерым потребовалась медицинская помощь. Среди пострадавших младенец и семилетний мальчик, им оказали первую помощь. Двое жителей дома госпитализированы в НИИ имени Склифосовского. Причины возгорания устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Башкирии двое детей и пенсионерка не смогли выбраться из горящего дома. Инцидент произошел в селе Бижбуляк. Пожарные оперативно прибыли на место, где заметили сильное задымление и открытое возгорание. Специалисты проникли внутрь и нашли пенсионерку, а также двоих детей трех и пяти лет.

Ранее в Красноярском крае спасли ребенка, запертого в горящем доме.

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