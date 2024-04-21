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Илон Маск отреагировал на решение конгресса США о выделении помощи Украине

Илон Маск: у США нет стратегии выхода Украины из войны

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал одобрение палатой представителей конгресса США нового пакета помощи Украине. Свое мнение он выразил в социальной сети X.

«Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях», — написал Маск.

Так основатель SpaceX написал под постом американского миллиардера Дэвида Сакса, который заявил, что США придется каждый год тратить крупные суммы денег, чтобы не допустить поражения Украины, поэтому поскольку $61 млрд — лишь первый транш в череде ежегодных финансовых вливаний «в новой вечной войне». Вооруженные конфликты в Ираке и Афганистане тоже начинались с того, что США ежегодно выделяли $60 млрд, напомнил Сакс и призвал вспомнить, чем все закончилось.

Ранее в Совфеде РФ назвали воровством решение США о конфискации российских активов.

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