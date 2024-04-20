В Башкирии начали гореть леса из-за аномальной жары

Первый лесной пожар зарегистрирован в Башкирии, в Абзелиловском районе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по республике.

Площадь пожара при его обнаружении составляла 0,47 га. Пожар был ликвидирован на площади 0,5 га.

Уточняется, что причиной возгорания стала аномальная жара. На данный момент среднесуточная температура воздуха в регионе превышает климатическую норму на 7-12 градусов.

До этого учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин предупреждал, что в некоторых регионах на юге Приморья и Поволжья в России уже начались лесные пожары. Там, где сегодня наблюдаются паводки, их прогнозируют на период после схода воды.

Так как в этом году лето прогнозируется сухим и жарким, прогноз на будущее выглядит достаточно напряженно, добавил Куксин. Предположительно, летом самая сложная ситуация может сложиться в Поволжье.

Ранее в двух муниципалитетах Приморья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.