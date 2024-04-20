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СК РФ установит всех ответственных за гибель военкора «Известий» в зоне СВО

СК РФ намерен установить всех причастных к гибели военкора Еремина в зоне СВО

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Скриншот из видео «Известий»

Следственный комитет РФ установит всех лиц, причастных к смерти военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что погибший журналист одним из первых отправился работать в зону конфликта. Он находился на передовой вместе с российскими военнослужащими и освещал происходящее на поле боя.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации [Александра Бастрыкина] следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — подчеркивается в публикации.

В конце представители ведомства выразили соболезнования семье и близким военного корреспондента. Они назвали Еремина героем, который отважно исполнял свой долг на фронте.

19 апреля газета «Известия» сообщила о гибели своего военного корреспондента в зоне проведения СВО. Последний репортаж журналиста о ситуации на поле боя вышел за два дня до этого.

Впоследствии стало известно, что Еремин умер в результате удара украинского FPV-дрона по месту его нахождения на Запорожском направлении. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство, при детонации которого мужчина получил серьезные ранения.

Ранее в ООН призвали расследовать убийство военного корреспондента газеты «Известия».

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