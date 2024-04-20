Торговцы цветами жестоко избили воров, пытавшихся украсть букет

В Ростове сотрудники цветочного павильона избили воров, пытавшихся украсть букет цветов, злоумышленникам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в одном из цветочных магазинов в Ростове и попал на записи камер видеонаблюдения, двое мужчин попытались похитить букет цветов с прилавка, но получили отпор.

Мужчин схватили сотрудники торговой точки, в злоумышленников распылили перцовый баллончик и жестоко избили. По данным местных СМИ, на место прибыл наряд полиции. Одному из воришек потребовалась медицинская помощь. Известно, что оба похитителя были судимы, возбуждено два уголовных дела.

До этого сообщалось, что в Твери задержали серийного вора, похищающего продукты из одного и того же магазина. Подозреваемый в течение нескольких дней дважды посещал магазин и воровал продукты питания. В общей сложности он украл товаров на сумму более 10 тыс. рублей. Стражи порядка установили личность вора. Им оказался 34-летний местный житель, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали бандитов, совершивших 17 налетов на магазины ради сигарет.