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Туристка гуляла с годовалым ребенком и сорвалась с 40-метровой скалы

NBC: в США женщина сорвалась с 40-метровой скалы

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Karolis Kavolelis/Shutterstock

В штате Аризона туристка гуляла с годовалым ребенком и мужем и сорвалась со скалы. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на горной тропе в одном из природных парков Аризоны, 40-летняя туристка из Калифорнии вышла на прогулку вместе с годовалым ребенком и мужем. В какой-то момент женщина не удержалась на каменистой тропе и сорвалась со скалы высотой более 40 метров.

Пострадавшую заметили очевидцы, им удалось спуститься к ней и вызывать экстренную службу. К моменту прибытия спасателей туристка была жива, ее доставили в больницу, но медики не смогли ее спасти. Расследование проводит офис шерифа, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по предварительной информации, инцидент квалифицирован как несчастный случай.

До этого сообщалось, что британская туристка поскользнулась и упала с водопада Хин Лад в провинции Сураттхани в Таиланде. Спасатели потратили около часа, чтобы добраться до пострадавшей. Они осмотрели травмированную ногу и поняли, что у женщины сломана правая лодыжка. Ее положили на носилки и доставили в больницу.

Ранее в Великобритании женщина сорвалась с 20-метровой скалы.

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