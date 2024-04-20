Туристка гуляла с годовалым ребенком и сорвалась с 40-метровой скалы

В штате Аризона туристка гуляла с годовалым ребенком и мужем и сорвалась со скалы. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на горной тропе в одном из природных парков Аризоны, 40-летняя туристка из Калифорнии вышла на прогулку вместе с годовалым ребенком и мужем. В какой-то момент женщина не удержалась на каменистой тропе и сорвалась со скалы высотой более 40 метров.

Пострадавшую заметили очевидцы, им удалось спуститься к ней и вызывать экстренную службу. К моменту прибытия спасателей туристка была жива, ее доставили в больницу, но медики не смогли ее спасти. Расследование проводит офис шерифа, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по предварительной информации, инцидент квалифицирован как несчастный случай.

До этого сообщалось, что британская туристка поскользнулась и упала с водопада Хин Лад в провинции Сураттхани в Таиланде. Спасатели потратили около часа, чтобы добраться до пострадавшей. Они осмотрели травмированную ногу и поняли, что у женщины сломана правая лодыжка. Ее положили на носилки и доставили в больницу.

Ранее в Великобритании женщина сорвалась с 20-метровой скалы.