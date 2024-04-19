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Россияне били детей металлическими прутьями, лишали еды и оставляли без одежды в холоде

На Кубани пару подозревают в истязании детей и лишении их еды

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Жители Краснодарского края стали фигурантами уголовного дела после проверки прокуратуры. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Семья, на которую обратили внимание правоохранители, проживает в одном из хуторов Лабинского района. У 32-летней матери и 41-летнего мужчины трое детей в возрасте от двух до 15 лет, один из них не является родным сыном россиянина.

По версии прокуратуры, старшие члены семьи год истязали младших. Так, детей избивали металлическими прутьями и шлангами. Школьников унижали и оскорбляли по незначительным поводам, лишали еды и оставляли без одежды в холодных помещениях.

«Не желая терпеть побои и издевательства отчима, старший из детей периодически убегал из дома», – сообщается в публикации.

Прокуратура организовала проверку. В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье об истязании детей и неисполнении родительских обязанностей.

Старших изъяли из семьи, самый младший находится с матерью. Отца семьи арестовали.

Ранее на Камчатке россиянин морил двух пасынков голодом и бил их электрошокером.

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